В Самаре трое пострадали в ДТП с тремя авто

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Самаре в четверг ночью. Происшествие случилось в Октябрьском районе в 2:00 (MSK+1) на Московском шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По информации полиции, водитель 1976 года рождения, который в течение года 15 раз привлекался к административной ответственности, двигался на автомобиле Toyota Highlander со стороны ул. Потапова в направлении ул. 22-го Партсъезда и в районе дома 200Б по ул. Советской Армии проехал на красный свет. После этого он столкнулся с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 2000 года рождения, который двигался на зеленый свет.

От удара машину Toyota отбросило на автомобиль «Газ 3302», за рулем которого находился водитель 1999 года рождения, ехавший на зеленый свет прямо по ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора в сторону ул. Тихвинская.

В результате аварии водитель и девушка-пассажир автомобиля Datsun 2003 года рождения были госпитализированы, им назначили амбулаторное лечение. Пассажир этого же автомобиля 2005 года рождения находится в больнице. Ранее в Самарской области двое погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто.

Георгий Портнов