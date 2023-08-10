В Самарской области двое погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в минувшую среду вечером. Авария случилась в 19:30 (MSK+1) на 1027 км трассы «М5 "Урал"». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«По предварительной версии, водитель грузового автомобиля из-за лопнувшего колеса потерял управление, пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия скончались водитель и пассажир одного из легковых автомобилей. Водитель большегруза госпитализирован с травмами.

Георгий Портнов