Красноярск получит дополнительно 0,5 млрд рублей на дорожные работы

Красноярский городской совет со второго раза внес поправки в муниципальный бюджет на 2023 год. Внеочередная сессия состоялась 11 августа.

Согласно поправке, предложенной мэрией, будут выделены 511 млн руб. на ремонт дорог. В числе объектов, на которых пройдут работы, указаны кольцо Предмостной площади, ул. Линейная, ул. Мужества и др. Средства будут получены муниципалитетом в качестве кредита из краевого бюджета. Предполагается, что осенью они будут возмещены в виде субсидий Красноярску из краевой казны.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 8 августа, внеочередная сессия горсовета не смогла принять эту поправку. Вопросы части депутатов вызвал, в том числе, перечень объектов, предложенных мэрией. Первый вице-мэр - руководитель департамента финансов Роман Одинцов пояснял, что выделение 511 млн руб. необходимо для выполнения к концу 2024 года нормативов, прописанных в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».

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Валерий Лавский