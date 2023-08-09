Красноярский горсовет с первого раза не принял поправки в бюджет

Комиссия по бюджету, собственности и экономическому развитию красноярского горсовета 10 августа повторно рассмотрит проект решения муниципального парламента о внесении поправок в бюджет города на 2023 год. На внеочередной сессии горсовета 8 августа поправки не были приняты.

Проект решения на сессии представил первый вице-мэр - руководитель департамента финансов Роман Одинцов. Поправки предусматривают выделение 511 млн руб. для выполнения работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Нацпроект предполагает доведение к концу 2024 году долю дорог в нормативном состоянии до 81,2%.

«В качестве источника осуществления этих расходов мы пока технически предусматриваем бюджетный кредит из краевого бюджета. Но уже принято решение, что при осенней корректировке краевого бюджета, это где-то октябрь-ноябрь, эти средства будут возмещены в виде субсидий из краевого бюджета»,- пояснил господин Одинцов. По его данным, в случае принятия поправок на сессии контракты на дорожные работы могли быть заключены в первой декаде сентября. Средства позволят дополнительно отремонтировать 10 км дорог.

Вопросы у ряда депутатов вызвали перечень предложенных мэрией объектов и качество дорожных работ. В итоге корректировку городского бюджета поддержало 18 депутатов при необходимом минимуме в 19 голосов (большинство от списочного состава горсовета). Согласно решению муниципального парламента, проект решения был возвращен профильной комиссии.

В июне 2023 года горсовет принял поправки в бюджет Красноярска на этот год. Его доходы должны составить 54,1 млрд руб., расходы - 55,5 млрд руб.

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Валерий Лавский