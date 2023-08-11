В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

АО «Ремдизель» представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для штурмовых групп. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

«В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры — бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило"»,— рассказали в пресс-службе.

Девятый международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинке.

В пресс-службе АО «Ремдизель» уточнили, что помимо своего основного назначения бронеавтомобиль «Зубило» может также быть использован для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и получивших ранения, зарядки радиостанций и квадрокоптеров. В случае с «Титаном» речь идет о защищенном автомобиле для подразделений Воздушно-десантных войск, разведки и спецназа.

АО «Ремдизель» — российский завод техники специального назначения. Основан в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит бронированные автомобили колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

Милена Костерева