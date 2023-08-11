В Кузбассе впервые в России нашли останки динозавра мелового периода

В Кемеровской области ученые впервые в России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев, фрагмент скелета обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея.

Окаменелость находилась в Шестаковском палеонтологическом комплексе (Чебулинский муниципальный округ).

Уточняется, что для проведения исследований соберутся ведущие палеонтологи страны. Предполагается, что доисторическое млекопитающее было примерно метр высотой и около двух метров в длину с учетом хвоста. В настоящее время экспертам удалось установить, что динозавр принадлежат представителю семейства дромеозаврид.

В июне сообщалось, что в регионе в ходе раскопок на участке Шестаковского местонахождения динозавров в Чебулинском округе ученые нашли фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода.

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Александр Киселев