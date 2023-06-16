В Кузбассе нашли останки динозавра — завропода

В ходе раскопок на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров в Чебулинском округе Кузбасса ученые нашли фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей, прежде чем извлечь из костеносного слоя ее несколько дней будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения. Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета завропода»,– добавил он.

По словам Сергея Цивилева, находка - «без преувеличения сенсация», параллельно ей идет «бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры».

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Игорь Лавренков, Кемерово