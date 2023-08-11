Спикер томской гордумы объяснил свое неучастие в конкурсе на пост мэра

Спикер городской думы Томска Чингис Акатаев планировал принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Свое решение господина Акатаев изменил после того, как губернатор Владимир Мазур поддержал выдвижение в томские мэры заместителя главы Омска Дмитрия Махини, следует из публикации. «Владимир Владимирович Мазур несет ответственность за весь регион. Он открыто сообщил томичам, что хочет работать с определенным человеком, которого считает достойным занять должность мэра областного центра. Это его право и его выбор»,— пояснил спикер.

По словам Чингиса Акатаева, решающее слово в выборе мэра за депутатами гордумы. «Нашему городу нужен не просто профессионал. Руководить здесь должен человек, заинтересованный в его развитии и процветании, принимающий Томск как родной дом»,— считает он.

10 мая 2023 года гордума изменила порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры. Она отменила правило, по которому председатель муниципального парламента автоматически становится ее членом. Тем самым Чингис Акатаев получил возможность подать заявление об участии в конкурсе (члены конкурсной комиссии такого права лишены).25 мая в эфире программы «Линия спикера» телеканала «Томское время» спикер сказал, что готов принять участие в конкурса при наличии «политической воли губернатора».

Губернатор Владимир Мазур является секретарем регионального отделения (РО) «Единой России». Чингис Акатаев входит в состав политсовета РО.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 10 августа завершилась подача заявлений о намерении участвовать в конкурсе на пост мэра. Всего были приняты документы от восьми претендентов. Конкурсная комиссия отберет кандидатов 22 августа.

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Валерий Лавский