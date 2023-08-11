Томские общественники согласились с размещением кампуса у ОЭЗ

Общественная палата Томской области одобрила размещение межвузовского кампуса на участке Заварзино-Радиостанция №1,2 рядом с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Томск». Обсуждение состоялось 10 августа.

Как сообщил участникам заседания вице-губернатор Андрей Антонов, в ходе подготовки проекта его цель изменилась. Если первоначально ею было привлечение в Томск иностранных студентов, то после «развернутых экономических санкций … была поставлена задача по созданию инфраструктуры для быстрой победы РФ в технологическом суверенитете». «Одним из условий национального проекта стал стандарт для кампусов — помимо жилья и инфраструктуры здесь должен быть технопарк, то есть место, где студенты могут учиться, проходить практику и в будущем работать в технологических компаниях», — процитировала вице-губернатора пресс-служба администрации Томской области.

В ходе подготовки проекта обсуждались и другие площадки. Но, по словам господина Антонова, на Московском тракте нет необходимого участка для размещения кампуса, а участок на ул. Нахимова слишком мал и областным властям пришлось бы за свой счет переносить расположенную там колонию Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил основные параметры создания томского межвузовского кампуса мирового уровня на площадке у ОЭЗ. его стоимость составит 41,66 млрд руб. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения с ООО «Томский студенческий кампус» (совместная компания ГК «Гранит» и Газпромбанка), которое предполагается подписать в сентябре.

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Валерий Лавский