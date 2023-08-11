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В первом полугодии 2023 года должники за тепло в Прикамье лишились 21 автомобиля

За первые шесть месяцев текущего года в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске и Лысьве сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели более 60 рейдов по должникам за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс». В ходе рейдов был арестован 21 автомобиль и несколько десятков единиц бытовой техники. Общая сумма взысканий превысила 2 млн руб.

Более половины владельцев погасили свои долги сразу после ареста и получили арестованное имущество обратно. Им пришлось компенсировать расходы на эвакуацию транспорта и внести исполнительский сбор. Автомобили других недобросовестных клиентов направляются на торги в рамках предусмотренных законом процедур. Разницу между суммой, вырученной от реализации, и задолженностью вернут бывшим собственникам.

В 2023 году количество арестов имущества должников за тепло значительно выросло. Используются новые методы поиска имущества неплательщиков: мероприятия проводятся на стоянках торговых центров, на улицах городов и междугородных трассах.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о недопустимости накопления долгов. «Сегодня к должникам применяются самые строгие меры. Долг за тепло и горячую воду – это не только риск лишения имущества, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней, исполнительских сборов. Кроме того, должник не может выехать за границу, зарегистрировать сделку с недвижимостью, получить субсидию», – напоминает руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю с 2022 года проводят совместную акцию «В теплое будущее без долгов». Задача акции – проинформировать жителей Пермского края о недопустимости накопления задолженности за тепло и горячую воду, стимулировать погашение уже имеющихся долгов и рассказать об оперативных и необременительных способах погашения.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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