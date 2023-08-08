Кандидатов в гордуму Переславля от «Справедливой России» хотят снять с выборов

В Переславский районный суд Ярославской области поступило 15 исков об отмене решений о регистрации кандидатов в депутаты Переславль-Залесской городской думы от партии «Справедливая Россиия». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Истцами выступают кандидаты-самовыдвиженцы Юлия Евсюкова, Надежда Евсюкова и Полина Евсюкова. Иски поступили к 15 из 18 зарегистрированных кандидатов от партии: Ольге Секачевой, Сергею Хабибулину, Евгению Работникову, Александру Девяткину, Александру Гурьеву, Светлане Курах, Виталию Изместьеву, Вячеславу Мягченкову, Эдуарду Никитину, Дмитрию Стрельцову, Светлане Тарановой, Елене Чекуновой, Сергею Шеманаеву, Роману Шульгину, Гусейнаге Атабалаеву.

Претензии касаются проведения конференции по выдвижению кандидатов, которая прошла 3 июля. По мнению истцов, во время конференции не был рассмотрен вопрос об использовании печати регионального отделения партии в качестве печати избирательного объединения. Также, как полагают авторы исков, во время конференции не зачитывался список кандидатов от партии. Третья претензия касается процедуры назначения уполномоченного партии при территориальной избирательной комиссии.

Переславский районный суд рассмотрит иски 11 и 14 августа. В региональном отделении «Справедливой России» иски расценивают как попытку давления на кандидатов и партию в целом. Выборы в городскую думу пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Антон Голицын