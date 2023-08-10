КГИОП согласовал «Ленфильму» новый этап благоустройства общественного пространства

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга согласовал АО «Киностудия «Ленфильм» проект благоустройства дворов, которое ведется в рамках превращения территории в открытое общественное пространство. Соответствующее решение опубликовано 10 августа на сайте ведомства.

Согласованный комитетом этап проекта предполагает обновления дворов киностудии: создание тематических зон, площадок, пешеходных коммуникаций, озеленения, устройства наружного освещения и архитектурной подсветки. Также во дворах установят уличную мебель, навесы, урны, сделают велопарковки и шлагбаумы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с АО «Ленфильм» свыше ста миллионов рублей в пользу компании «Кино сити», которую возглавляет бывший директор киностудии Эдуард Пичугин.