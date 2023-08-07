С «Ленфильм» взыскали 114 млн рублей в пользу бывшего директора киностудии

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с АО «Ленфильм» свыше ста миллионов рублей в пользу компании «Кино сити», которую возглавляет бывший директор киностудии Эдуард Пичугин. Соответствующее решение от 4 августа было размещено в картотеке суда, на это обратило внимание издание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В судебном акте говорится, что средства «Ленфильма», в том числе находящиеся на счетах в кредитных организациях, будут арестованы в пределах 114 млн 671 тыс. рублей.

В 2017 году компании «Солид лизинг» и «Кино сити» заключили договор об аренде кинооборудования. Речь идет о 79 единицах техники более чем на 90 млн руб. Поручителем и фактическим продавцом выступил «Ленфильм». «Кино сити» за оборудование рассчиталось, получив с февраля прошлого года на него право собственности, но по факту оно оставалось на территории киностудии. Мирно урегулировать спор стороны так и не смогли.

В материалах дела говорится, что всего в отношении АО «Ленфильм» было возбуждено 156 исполнительных производств на общую сумму свыше 16 млн руб. АО «Ленфильм» являлся ответчиком по 183 делам (тогда как истцом — по 96 делам) с общим объемом исковых требований 223,3 млн рублей.

В июле арбитраж отказал «Ленфильму» в исковом заявлении о взыскании более 14 млн рублей по договору лизинга к господину Пичугину. Ранее его бывший деловой партнер Александр Подсекин отозвал заявление об инициировании банкротного процесса в отношении экс-гендиректора киностудии. При этом в январе 2022 года он добился взыскания 50 млн руб. долга с Эдуарда Пичугина.

Андрей Кучеров

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