Красноярская сеть доставки суши не смогла обжаловать требование о смене наименования

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение арбитражного суда Красноярского края о смене фирменного наименования юрлица сети доставки суши «Ёбидоёби». Жалоба компании оставлена без удовлетворения.

Заявление в суд к сети доставки суши с требованием сменить фирменное наименование юридического лица подала Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Ведомство указало, что «фирменное наименование компании может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц, что, в свою очередь, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали».

В компании с этой позицией не согласились, сообщив, что название организации является лексемой японского языка «День недели – суббота» и не схожа с бранной ненормативной лексикой русского языка. Однако суд позицию компании не поддержал и обязал ее поменять юридическое название, внеся соответствующие изменения в учредительные документы. Сейчас решение суда вступило в силу.

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Оксана Павлова