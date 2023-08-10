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Обстрел в хаотичном порядке

В ЛНР прапорщика ВСУ будут судить за обстрелы из миномета поселка Нижнее

Как стало известно «Ъ», в ЛНР будут судить украинского прапорщика, обвиняемого в обстрелах из миномета поселка Нижнее (известен как Седьмая Рота). Расчет, которым он командовал, открыть огонь отказался, и Алексею Борисенко пришлось действовать самому. В результате от взрывов 120-миллиметровых мин пострадали только мирные жители, считают участники расследования и надзора за ним.

Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Алексея Борисенко, который обвиняется СКР по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой по мотивам ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

Как рассказали «Ъ» в ГВП, прапорщик Борисенко из села Зеленое Верхнерогачинского района Херсонской области с 2019 года проходил военную службу по контракту в должности заместителя командира 2-го минометного взвода. Инкриминируемые ему преступления прапорщик совершил в мае прошлого года, обстреливая из миномета 2Б11 120-миллиметровыми осколочно-фугасными минами (ОФ-843) поселок городского типа Нижнее Попаснянского района ЛНР. Ранее населенный пункт назывался деревней Седьмая Рота, так как в нем базировалось подразделение Бахмутского гусарского полка.

Выполняя указания командира батареи, прапорщик, по данным следствия, обстреливал дома мирных жителей — российские военные и милиция ЛНР еще не заняли Роту.

В уголовном деле говорится, что в результате обстрелов были повреждены или сильно разрушены дома на улицах Волошская, Школьная и Новая, а их жители не пострадали только потому, что успели укрыться в подвалах.

Во время обстрелов, отмечается в материалах расследования, они «испытывали моральные страдания и страх за собственные жизни, а также умышленное, не обусловленное военной необходимостью повреждение принадлежащего им имущества».

Сам прапорщик Борисенко, сообщили в ГВП, давая показания, признал вину в инкриминируемом ему деянии и раскаялся. По словам обвиняемого, ему позвонил командир 2-й минометной батареи и отдал приказ обстрелять поселок в «хаотичном порядке».

Алексей Борисенко отметил, что командование знало об отсутствии военных целей в Седьмой Роте, а с помощью обстрела рассчитывало «посеять хаос и панику среди мирного населения», повредить дома, кого-нибудь даже убить, а в дальнейшем обвинить в произошедшем российских военных.

Не став спорить с командиром, прапорщик довел поступивший от него приказ до своего минометного расчета из пяти человек, однако тот стрелять по поселку отказался.

В результате прапорщику пришлось самому действовать за весь расчет, отправляя мины в Нижнее.

Николай Сергеев

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