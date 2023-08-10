На Ямале построят седьмую газозаправочную станцию

В Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) построят седьмую газонаполнительную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. Станция изготовлена на заводе в Санкт-Петербурге. За сутки она может обслужить до 40 единиц техники.

По данным администрации, на территорию предприятия уже доставлено все необходимое оборудование, готов котлован под фундамент. Сейчас продолжаются работы по обустройству площадки и инженерных коммуникаций. Станция в первую очередь будет предназначена для заправки городского транспорта.

Напомним, с 1 января в ЯНАО от транспортного налога освобождены компании, которые перевозят пассажиров автобусами на газомоторном топливе. Кроме того, от налога освобождены владельцы грузовиков с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Полина Хабарова

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