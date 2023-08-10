Теплосети в Нижнем Тагиле отремонтируют за 1,3 млрд рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) «Регионгаз-инвест» (входит в группу компаний ПАО «НК «Роснефть») займется реконструкцией теплосетей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Из областного бюджета на эти цели направят 1,3 млрд руб. Средства будут выделяться на протяжении четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Концессионное соглашение в присутствии губернатора Евгения Куйвашева подписали министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор «Регионгаз-инвест» Александра Короткова и директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Виктория Гусева.

По данным правительства, в рамках заключенного соглашения будут построены две блочно-модульные газовые котельные, отремонтированы 3,2 км труб большого диаметра. Кроме того, будет выполнено техническое перевооружение существующих котельных города.

«Мы будем усиливать привлечение концессионеров в коммунальную сферу и не только. Эффект от этого колоссальный, если говорить о всех действующих концессиях, то в коммунальную инфраструктуру будет привлечено 58 миллиардов рублей внебюджетных средств. Это действительно существенно улучшит качество жизни людей»,— отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, на территории региона отремонтируют семь участков трасс. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования они начнутся в этом году. Ремонт будет проходить на средства специального казначейского кредита из федерального бюджета на сумму 1,5 млрд руб.

Полина Хабарова

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