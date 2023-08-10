У метро «Удельная» появится перехватывающая парковка на 9 тысяч кв. метров

В Санкт-Петербурге на Фермском шоссе у станции метро «Удельная» планируют обустроить новую перехватывающая автостоянка. Ее площадь составит 9 000 квадратных метро, сообщили 10 августа в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Сейчас проект находится на стадии проектирования. Срок завершения работ – весна 2023 года.

В ведомстве отмечают, что это шестая по счету парковка, проектирование которой было запущено в первом полугодии 2023 года, и восьмая – с прошлого года.

Также продолжается проектирование перехватывающих автостоянок в Невском районе, городских парковок на улице Коллонтай, Загородном проспекте в Адмиралтейском районе и на Цитадельской дороге в Кронштадте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в городах Ленинградской области, вплотную прилегающих к Санкт-Петербургу — Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района могут внедрить систему платной парковки.