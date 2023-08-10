UFC втянули в коллективный бой

Крупнейший промоушен смешанных единоборств (MMA) UFC столкнулся с проблемой, которая в перспективе может обойтись его владельцам в миллиарды долларов. Суд американского штата Невада признал старый, почти забытый иск, поданный бойцами UFC, настаивающими на том, что структура искусственно занижала их гонорары, используя свое доминирующее положение на рынке, коллективным. Это означает, что теперь против UFC могут выступить около 1,2 тыс. бойцов, а расходы на урегулирование конфликта достичь почти $5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brent Lewin / Bloomberg / Getty Images Фото: Brent Lewin / Bloomberg / Getty Images

Суд американского штата Невада вынес решение, которое может весьма негативно сказаться на деятельности крупнейшего промоушена смешанных единоборств. Судья Ричард Булвейр постановил, что иск, поданный к UFC рядом его бывших бойцов, будет классифицироваться как коллективный. Согласно решению суда, теперь к иску могут присоединиться до 1,2 тыс. спортсменов. Из числа потенциальных истцов исключены все неграждане США, равно как и лица, не имеющие вида на жительство в стране. Однако право на предъявление требования о возмещении оставлено за всеми бойцами вне зависимости от их гражданства, участвовавшими в боях на территории США в период с 16 декабря 2010 года по 30 июня 2017 года. При этом, согласно американским законам, потенциальные потерпевшие от незаконных действий UFC не обязаны заявлять о присоединении к иску.

Все лица, подпадающие под критерии суда, автоматически будут включены в число истцов. Но они могут выйти из процесса, подав соответствующее заявление.

Судебный спор, о котором идет речь, довольно старый. Иск был подан еще в 2014 году рядом бывших бойцов UFC, среди которых не самые популярные спортсмены, такие как Чунь Ли (в его послужном списке девять побед и три поражения) и Джон Фитч (28 побед, восемь поражений, два ничьих). Заявители обвиняют UFC в злоупотреблении доминирующим положением на рынке MMA, то есть в нарушении антимонопольного законодательства.

Иск был подан к компании Zuffa, на тот момент материнской структуре UFC. Истцы полагают, что она прибегала к незаконным практикам, с тем чтобы сэкономить.

Они утверждают, что UFC поглощал другие заметные промоушены, в частности взял под контроль Pride и Strikeforce, а затем пользовался своим усилившимся влиянием. Непосредственно для бойцов, по версии заявителей, это выливалось в искусственное занижение гонораров. В условиях снизившейся конкуренции им приходилось соглашаться на уменьшение заработков. «Бойцы UFC получают в качестве призовых только 20% от доходов, которые генерируют турниры с их участием,— заявил ESPN представляющий интересы истцов адвокат Эрик Крамер.— В то же время в боксе и других топовых видах спорта выплаты превышают 50%». «В восторге от того, что могу объявить, что суд признал иск коллективным,— добавил Крамер.— Ждем, когда сможем представить наши доводы в судe Лас-Вегаса. Бой за бойцов продолжается».

Упомянутое дело, нужно отметить, шло весьма неспешно. Ходатайство о признании иска коллективным было подано еще в 2020 году. И тогда же судья Булвейр сообщил в резолютивной части решения, что поддерживает позицию истцов. Но так вышло, что на составление мотивировочной части вердикта ему потребовалось почти три года.

Признание иска коллективным значительно ухудшает положение UFC в этой истории. В иске, поданном в 2014 году, объем потенциальной компенсации истцам оценивался в широком диапазоне — от $811 млн до $1,6 млрд. Поддержка судом антимонопольной сути иска потенциально грозит троекратным увеличением выплат.

Ведь, согласно антитрастовым законам США, суд имеет право увеличить размер выплат втрое относительно заявленных. То есть они могут достичь $4,8 млрд.

Впрочем, как отметил адвокат UFC Уильям Айзексон, случившееся лишь «еще один шаг в длительном юридическом процессе». «Это просто еще одна стадия, и мы уверены в том, что суд полностью признает претензии неоправданными. Ранее мы уже уведомляли судью о намерении опротестовать его решение»,— сказал адвокат Айзексон. Он также отметил, что растущий бизнес UFC, на фоне которого увеличиваются и выплаты спортсменам, является ярким свидетельством того, что заявления истцов не имеют под собой оснований.

UFC на данный момент контролируется компанией Endeavor Group Holdings. Весной 2023 года она также приобрела World Wrestling Entertainment, структуру, развивающую популярный в Америке реслинг — шоу, основанное на приемах из единоборств,— в результате чего капитализация объединенной группы превысила $20 млрд. Доход Endeavor за последний финансовый год, закончившийся в марте, составил более $5 млрд.

Александр Петров