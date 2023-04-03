World Wrestling Entertainment ведет переговоры о слиянии с владельцем UFC

World Wrestling Entertainment (WWE) и Endeavor Group (владеет бойцовской организацией UFC) находятся на продвинутой стадии переговоров по слиянию, сообщает CNBC. По данным источников телеканала, в результате будет создана новая публичная компания.

Согласно предварительным договоренностям, акционеры Endeavor получат в объединенной компании 51% акционерного капитала, а остальные 49% отойдут, соответственно, акционерам WWE. Endeavor оценивает поглощаемую WWE в $9,3 млрд. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня, 3 апреля.

В результате сделки WWE перестанет быть семейным бизнесом Макмэнов. Компания была основана в 1953 году Джессом Макмэном. А в 1982 году перешла под контроль его сына Винса, у которого до сих пор оставался контрольный пакет акций развлекательной компании.

Ожидается, что после закрытия сделки гендиректором новой компании станет нынешний глава Endeavor Ари Эмануэль. Председателем правления объединенной компании будет Винс Макмэн, а президентом — Марк Шапиро, занимающий аналогичную должность в Endeavor. Дана Уайт останется президентом UFC, в то время как генеральный директор WWE Ник Хан будет исполнять обязанности президента рестлинг-бизнеса.

Кирилл Сарханянц