НЭО объявил торги на строительство КПО «Островский» за 12 млрд рублей

АО "Невский экологический оператор" (НЭО) объявил конкурс на строительство комплекса по переработке отходов «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена — 12 млрд рублей.

Согласно документации, комплекс будет состоять из линий сортировки, закрытого участка компостирования, участка производства RDF-топлива, участков прессования и упаковки, специализированной площадки (карты) для размещения оставшихся после сортировки ТКО, не подлежащих переработке. Также предусмотрено размещение зоны НИОКР, где будут проводиться исследования новых перспективных методик переработки, в том числе пиролиза.

Строительство и полная пусконаладка завода мощностью 600 тысяч отходов тонн в год должны быть завершены не позднее 30 июня 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Невский экологический оператор» и АО «Автопарк №1 Спецтранс» организуют совместное предприятие по переработке пластиковых отходов.