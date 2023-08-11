ДТП в разностороннем движении

В первом полугодии 2023 года на дорогах Сибирского федерального округа (СФО) произошло почти 7 тыс. ДТП. В них в общей сложности погибли 738 человек, еще около 9 тыс. получили ранения. Показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько улучшились, но тем не менее в половине сибирских регионов число жертв ДТП выросло. Это Новосибирская, Омская и Иркутская области, а также Республика Тыва. Самое заметное увеличение числа жертв на дорогах — в Рес­публике Алтай (относительный рост на 75%), где власти отреагировали на рост аварийности решением разработать комплексный план для обес­печения безопасности перевозок на туристических маршрутах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самое заметное увеличение числа жертв на дорогах — в Республике Алтай (относительный рост на 75%)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Самое заметное увеличение числа жертв на дорогах — в Республике Алтай (относительный рост на 75%)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госавтоинспекция опубликовала данные о состоянии безопасности дорожного движения в июне 2023 года. Согласно ведомственной статистике, в сумме в первом полугодии на дорогах СФО было зарегистрировано 6 982 аварии. Это на 276 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших также сократилось — с 753 до 738. Увеличилось лишь количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Если в январе–июне 2022 года их насчитывалось 8 545, то в январе–июне 2023-го — 8 918 (рост на 4,4%).

Несмотря на улучшение большинства основных показателей по СФО в целом, в пяти регионах округа из десяти зафиксирован рост количества жертв ДТП. В их числе Новосибирская, Омская и Иркутская области, а также республики Тыва и Алтай. В Иркутской области этот рост оказался сравнительно небольшим — на два человека, но тем не менее в абсолютных числах (121 жертва) результат оказался наихудшим среди сибирских регионов. Для сравнения: по итогам первого полугодия прошлого года хуже, чем на иркутских дорогах, была ситуация в Красноярском крае (131 погибший) и Кемеровской области (128). Но в 2023 году в этих двух регионах показатели улучшились. В Красноярском крае количество жертв ДТП сократилось до 113, в Кузбассе — до 119.

В Новосибирской области в январе–июне 2023 года на дорогах погибло 112 человек — на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Омской области — 83 (рост также на 12). Самый заметный относительный рост этого показателя зафиксирован в Республике Алтай — с восьми до 14 человек, или на 75%, а также в Туве — с 29 до 42 человек, или на 44,8%.

В августе 2022 года „Ъ-Сибирь“ сообщал о том, что число погибших на омских дорогах в первом полугодии превысило показатель января–июня 2021-го на 36%. Тогда в качестве мер борьбы с этой тенденцией вице-премьер регионального правительства Антон Заев назвал „Ъ-Сибирь“, в частности, установку 15 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в 2022–2023 годах и выполнение планов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но в феврале 2023 года господин Заев ушел в отставку, а статистика свидетельствует о том, что тенденцию переломить не удалось.

В Новосибирской области, как уточнил начальник управления ГИБДД главного управления МВД по региону Александр Бабенков, с учетом июля число погибших в авариях с начала года выросло до 148, а число раненых превысило 1,5 тыс. «Очень много ДТП по причине того, что водители, не соблюдая режим труда и отдыха, просто засыпают за рулем и, как правило, выезжают на полосу встречного движения»,— отметил он. В Новосибирске, по данным господина Бабенкова, около 40% ДТП — это наезды на пешеходов, которые нередко происходят на регулируемых перекрестках.

В Республике Алтай число погибших с учетом июля выросло до 20. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 31 июля ассенизаторская машина врезалась в пассажирский микроавтобус, в результате чего один человек погиб и еще шесть пострадали. Спустя неделю девять человек получили травмы в дорожном инциденте с участием другого микроавтобуса. 8 августа глава республики Олег Хорохордин провел внеочередное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором объявил о предстоящих мерах в этой области. «Принято решение разработать комплексный план по обеспечению безопасности транспортных перевозок пассажиров по туристическим маршрутам на территории Республики Алтай. Он должен содержать предельно конкретные меры по снижению аварийности на дорогах и повышению безопасности перевозок»,— заявил он.

Как писал „Ъ“, в целом в России за шесть месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось на 3,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В ГИБДД объясняют негативную тенденцию геополитическими причинами: международные санкции заставили переориентироваться основные маршруты автомобильных грузоперевозок с запада на восток, на фоне закрытых границ стало гораздо больше и автотуристов — дороги к таким нагрузкам оказались неготовы.

Валерий Лавский