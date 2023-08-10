В Саратове еще один подрядчик согласился возвести социальную инфраструктуру

Еще одна саратовская компания изменила проект застройки, внеся в него социальную инфраструктуру. О заключении досудебного соглашения рассказал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

ООО СЗ «Скрипка девелопмент» планирует построить пять многоквартирных домов (МКД) в Энгельсе на ул. Полиграфическая, (2 дома), Марины Расковой, Комсомольская и Маяковского. «Анализ показал, что детские сады и школы, расположенные в этих районах, не смогут принять дополнительную нагрузку. В таких случаях, по новым правилам, жилая застройка вестись не может», — объяснил господин Бусаргин.

Застройщик обязался возвести школу, детский сад и пристройку к дошкольному учреждению. Уточняется, что этого должно хватить для закрытия потребности новых домов.

Ранее аналогичные досудебные соглашения заключили застройщики 10 домов в Саратове. Речь идет о компаниях ООО «Дубль Л-Риэлт», ООО "ЖК Система«и ООО СЗ ГК «Кронверк».

Дарья Васенина

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