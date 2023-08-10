В честь юбилея Екатеринбурга пройдет несколько крупных спортивных соревнований

В Екатеринбурге 17-19 августа пройдут соревнования по легкой атлетике. «Все звезды легкой атлетики страны будут у нас в городе, плюс 20-25 спортсменов из Белоруссии»,— пообещал президент Свердловской федерации легкой атлетики Рафаил Карманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, участвовать в соревнованиях будут чемпионы мира по различным видам прыжков Александр Меньков, Сергей Шубенков, Данил Лысенко, трижды чемпион мира по прыжкам в высоту, призер олимпийских игр Мария Ласицкене и другие.

Русская медная компания (РМК) проведет в Екатеринбурге 17-19 августа фестиваль RCC Fest, в рамках которого пройдут боксерские бои. Главным поединком станет бой между Ильнуром Самедовым (топ-12 по версии BoxRec) и Андраником Григоряном (экс-чемпион Североамериканской ассоциации бокса). Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников, 18 августа пройдет турнир по кикбоксингу, где будут представлены участники из Ирана, Турции, Германии, Камбоджи.

По его словам, 19 августа состоятся Кубок RCC Extreme и чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. «Одной из фишек соревнований силового экстрима является то, что ребята будут таскать автомобили»,— отметил господин Звездников. Завершится фестиваль концертом Niletto и Клавы Коки. Большая часть программы проходит в спорткомплексе «Уралец». Вход бесплатный.

Впервые на открытом воздухе пройдет чемпионат России по скалолазанию, где будут участвовать участники летней Олимпиады-2020 в Токио. В центре города разместят скалодром высотой почти в 20 м, рассказал председатель Федерации скалолазания Свердловской области Сергей Синицын.

Запланированы соревнования по водно-моторному спорту. Руководитель Свердловской федерации водно-моторного спорта Алексей Чистяков пообещал, что в екатеринбурге пройдет первый в России турнир по гидрофлаингу (дисциплина в стране появилась всего два года назад). «При помощи доски и шланга, подсоединенного к гидроциклу, на реактивной тяге струи воды спортсмен делает всевозможные трюки»,— пояснил его смысл господин Чистяков.

Напомним, 19-31 августа в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут спортсмены более 35 стран.

Александр Стародумов

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