Суд оштрафовал Александра Невзорова на 20 тысяч рублей по статье о разжигании ненависти

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) виновным в разжигании ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом 10 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причиной штрафа стала публикация видеоверсии интервью белорусской службе «Радио Свобода» (признан Минюстом РФ иноагентом) в феврале 2023 года.

Из постановления о возбуждении дела следует, что в беседе с журналистами Невзоров «говорит нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014, о жителях России».

Также в материалах дела упоминается передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg", где публицист говорит «некрасивое про армию РФ, про историю России, про СВО и про актеров».

«Экспертиза сказала, что в видео содержатся признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Приморский районный суд заочно оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей за публикацию без маркировки иноагента.

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