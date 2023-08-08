Куйвашев и Мединский открыли пешеходную тропу Татищева в Московской области

В Солнечногорске Московской области открыли пешеходную тропу в честь основателя Екатеринбурга Василия Татищева. Участие в открытие принял глава Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов вместе с помощником президента Владимиром Мединским, председателем комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в департаменте информполитики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Тропа ведет от автодороги рядом с деревней Шахматово к месту захоронения основателя Екатеринбурга Василия Татищева. Открытие прошло в преддверии 300-летия города. Протяженность пешеходной тропы составляет 1223 метра, ширина – около 2,5 метра. Она пролегает через овраги, где обустроены мостовые переходы.

Могила Татищева является объектом культурного наследия федерального значения, но доступ к месту захоронения был ограничен резкими перепадами высот и оврагами. Благоустройством тропы занимался застройщик ПИК. После окончания работ, путь до монумента занимает 20-25 минут, вместо 40-45 минут — ранее.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте