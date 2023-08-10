Олег Шатов приостановил контракт с ФК «Урал» и будет учиться на тренера

Полузащитник Олег Шатов приостановил контракт с футбольным клубом «Урал» и будет обучаться на тренера. Причиной такого решения стала хроническая травма, которая не позволяла ему вернуться на поле, сообщила пресс-служба уральской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Урал" Олег Шатов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды "Урал" Олег Шатов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов наиболее известен выступлением за «Зенит» (Санкт-Петербург), в составе которого стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В родной «Урал» он вернулся в феврале прошлого года, отыграл 16 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Был задействован в сборной России, за которую выступал на чемпионатах мира и Европы, провел 28 игр и забил два мяча.

В пятницу, 11 августа, ФК «Урал» примет московский «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в 20:00.

Виталий Красиков

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