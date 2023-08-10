В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» застроит часть Втузгородка

Минстрой Свердловской области утвердил проект застройки во Втузгородке в Екатеринбурге. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Как сообщил портал 66.ru, в границы комплексного развития территорий (КРТ) попадет участок площадью 2,4 га. Там будет снесен бывший корпус Всероссийского научно-исследовательского института (НИИ) металлургической теплотехники на Студенческой, 16. Строительство будет проходить совместно с «Атомстройкомплексом».
Как сообщил портал, в Генплане Екатеринбурга до 2045 года этот участок значится как «общественно-деловая зона». «Здание вместе с гаражами и складами во дворе занимает большую часть квартала улиц Комсомольской, Комвузовской, Студенческой, Академической»,— сказано в сообщении.
По данным картотеки, в декабре 2021 года НИИ металлургической теплотехники и «Атомстройкомплекс» создали юрлицо — ООО «Студенческая 16», где у сторон по 50% уставного капитала. «Совместное предприятие будет выполнять функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика»,— передает издание.
Екатеринбург включился в программу КРТ в марте 2021 года. Напомним, 8 августа «Астра-Девелопмент» получила разрешение на строительство на территории КРТ на ул. Краснофлотцев (Эльмаш). Администрация города выдала разрешение на строительство многоквартирных домов 21 июля. Оно будет действовать до марта 2025 года.