Суд не стал рассматривать иск о признании Эйдельштейна сыном Жириновского

Никулинский суд Москвы не стал рассматривать иск о признании Олега Эйдельштейна сыном покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее господин Эйдельштейн, позиционировавший себя как «внебрачный сын» политика, подавал иск об установлении отцовства, чтобы, как сообщали в суде, впоследствии получить часть наследства господина Жириновского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Эйдельштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Эйдельштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечает агентство «Москва», поводом для отказа в принятии иска к рассмотрению стало вынесенное ранее Верховным судом Кабардино-Балкарии решение об отказе в признании Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сказал изданию«Подъем», что партия не собирается каким-либо образом комментировать информацию об иске. «Мы не занимаемся семейными разборками среди родственников. Это абсолютно никакого отношения к нам не имеет»,— пояснил представитель партии.

У покойного основателя ЛДПР есть сын Игорь Лебедев (в 2011–2021 годах он был вице-спикером Госдумы, долгое время входил в федеральное руководстве ЛДПР) и внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Александр Кислов