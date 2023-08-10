Схема движения автобусов изменится в Ижевске из-за ремонта трамвайных путей

В Ижевске в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской изменится работа автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба ИПОПАТ. Закрыто движение транспорта по этому перекрестку будет действовать с 22:00 11 августа до 04:30 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Так, автобус №22 будет следовать по маршруту: ул. Удмуртская, ул. Майская, ул. Пушкинская, ул. Советская, ул. Удмуртская.

Автобусы №12 и №27 будут курсировать по схеме: ул. Удмуртская, ул. Майская, ул. Пушкинская, ул. Советская.

Маршрут №308 перенаправят: ул. Пушкинская, ул. Майская, ул. Удмуртская.

Напомним, уже с 22:00 10 августа изменится движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.