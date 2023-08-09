Перекресток улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске перекроют на четыре дня

В столице Удмуртии перекроют движение транспорта из-за ремонта трамвайных рельсов и асфальтирования перекрестка улиц Кирова и Удмуртская. Как сообщает пресс-служба администрации города, 10 и 11 августа пройдут подготовительные работы, в результате чего улицу Кирова на участке от Коммунаров до Удмуртской частично перекроют.
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Основные работы начнутся с 22:00 11 августа до 4:30 16 августа. Движение транспорта на данном участке перекроют полностью, а также будет недоступен проезд через перекресток по улице Удмуртской. Кроме того, пешеходный переход через улицу Авангардную в сторону ул. Софьи Ковалевской временно переместят.
На время проведения ремонтных работ общественный транспорт также изменит свое движение.
- Так, трамвай №2: с 22:00 10 августа до закрытия движения будет курсировать по улицам Промышленная — Центр — Ленина — Халтурина — Буммаш. С 11 по 13 августа движения не будет, а с 14 августа трамвай вернется к обычному маршруту.
- Трамвай №4 11 августа до 20:00 будет ходить по улицам Промышленная — Ленина — Центр — К. Маркса — Кирова — Сквер металлургов. С 20:00 11 августа и до конца дня 13 августа он начнет курсировать через Промышленную — Ленина — Центр.
- Трамвай №9 с 22:00 10 августа до 5:30 14 августа будет ходить по улицам Московская — Центр — Ленина — Халтурина — Буммаш.
- Трамвай №7 не будет ходить с 22:00 10 августа до 5:30 14 августа.
- Троллейбус № 2 с 22:00 11 августа до 4:30 16 августа перенаправят по маршруту ул. Молоежная — Воровского — Советская — Пушкинская — Администрация Индустриального района.
- Троллейбус №14 не будет ходить 22:00 11 августа до 4:30 16 августа