Перекресток улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске перекроют на четыре дня

В столице Удмуртии перекроют движение транспорта из-за ремонта трамвайных рельсов и асфальтирования перекрестка улиц Кирова и Удмуртская. Как сообщает пресс-служба администрации города, 10 и 11 августа пройдут подготовительные работы, в результате чего улицу Кирова на участке от Коммунаров до Удмуртской частично перекроют.

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Основные работы начнутся с 22:00 11 августа до 4:30 16 августа. Движение транспорта на данном участке перекроют полностью, а также будет недоступен проезд через перекресток по улице Удмуртской. Кроме того, пешеходный переход через улицу Авангардную в сторону ул. Софьи Ковалевской временно переместят.

На время проведения ремонтных работ общественный транспорт также изменит свое движение.