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Розничные продажи «Биннофарм Групп» за первое полугодие выросли на 30%

С начала года розничные продажи (sale out) препаратов ведущей российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп» выросли на 30%. По данным аналитического агентства AlphaRM за первое полугодие 2023 года, компания сохраняет девятое место в рейтинге лидеров на розничном фармацевтическом рынке России.

Также «Биннофарм Групп» продолжает демонстрировать самый высокий темп роста среди ТОП-10 фармацевтических производителей в России.

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»:

«Мы продолжаем динамично развиваться и действовать в соответствии с выбранной стратегией, которая позволяет «Биннофарм Групп» расти значительно выше показателей рынка вне зависимости от внешних изменений. Так за последние двенадцать месяцев наши розничные продажи выросли на 26%. Этот результат стал возможен благодаря максимально выверенной и эффективной работе с ритейлом. Мы показываем стабильный рост продаж в рамках десятки лучших фармацевтических корпораций в России. Это прекрасно иллюстрируют верность выбранного нами вектора развития и огромную работу команды сотрудников всей компании».

ООО «Биннофарм Групп»

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