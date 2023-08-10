Трехкратный чемпион России по футболу Шатов приостановил карьеру

Полузащитник Олег Шатов приостановил карьеру футболиста. Он обучается на тренера, сообщил президент клуба «Урал» Григорий Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

«Совмещать эти два вида деятельности невозможно, поэтому пошли ему навстречу и прервали контракт»,— сообщил господин Иванов «РИА Новости».

«Урал» подтвердил приостановку контракта. Как отмечается в пресс-релизе, его «хроническая травма пока не позволяет вернуться на поле» и он решил «потратить высвободившееся время на образование». «Желаем Олегу Шатову успехов в учебе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской»,— говорится в сообщении.

33-летний Шатов — воспитанник «Урала». Он выступал за команду в 2007–2011 годах и вернулся в феврале 2022 года. В сезоне 2022/23 он сыграл только в пяти матчах из-за травмы. В 2013–2020 годах выступал за «Зенит» (в 2018 году был в аренде у «Краснодара»). В составе санкт-петербургского клуба стал трехкратным чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России. Провел 28 матчей за сборную, забил два мяча. Также выступал за махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».

Леонид Уварчев