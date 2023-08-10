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Коммерсантъ FM
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Трехкратный чемпион России по футболу Шатов приостановил карьеру

Полузащитник Олег Шатов приостановил карьеру футболиста. Он обучается на тренера, сообщил президент клуба «Урал» Григорий Иванов.

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

«Совмещать эти два вида деятельности невозможно, поэтому пошли ему навстречу и прервали контракт»,— сообщил господин Иванов «РИА Новости».

«Урал» подтвердил приостановку контракта. Как отмечается в пресс-релизе, его «хроническая травма пока не позволяет вернуться на поле» и он решил «потратить высвободившееся время на образование». «Желаем Олегу Шатову успехов в учебе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской»,— говорится в сообщении.

33-летний Шатов — воспитанник «Урала». Он выступал за команду в 2007–2011 годах и вернулся в феврале 2022 года. В сезоне 2022/23 он сыграл только в пяти матчах из-за травмы. В 2013–2020 годах выступал за «Зенит» (в 2018 году был в аренде у «Краснодара»). В составе санкт-петербургского клуба стал трехкратным чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России. Провел 28 матчей за сборную, забил два мяча. Также выступал за махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».

Леонид Уварчев

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