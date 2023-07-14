Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от купания на семи пляжах Самарской области

В Самарской области качество воды в водоемах на семи пляжах не соответствует по микробиологическим показателям. Это выявил региональный Роспотребнадзор по итогам лабораторного контроля за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Речь идет о пляжах в районе спуска Барбошина поляна в Кировском районе Самары на берегу Волги, у Фестивальной поляны (село Мастрюково Волжского района), а также двух пляжах в Сергиевском районе (в селах Елшанка и Сергиевский) и трех пляжах в Новокуйбышевске. В связи с этим профильное Управление рекомендовало отказаться от купания на указанных территориях.

Георгий Портнов