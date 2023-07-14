Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от купания на семи пляжах Самарской области

В Самарской области качество воды в водоемах на семи пляжах не соответствует по микробиологическим показателям. Это выявил региональный Роспотребнадзор по итогам лабораторного контроля за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Речь идет о пляжах в районе спуска Барбошина поляна в Кировском районе Самары на берегу Волги, у Фестивальной поляны (село Мастрюково Волжского района), а также двух пляжах в Сергиевском районе (в селах Елшанка и Сергиевский) и трех пляжах в Новокуйбышевске. В связи с этим профильное Управление рекомендовало отказаться от купания на указанных территориях.