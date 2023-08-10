Экс-начальницу отделения «Почты России» в Орловской области осудили за присвоение средств компании

Колпянский райсуд Орловской области вынес обвинительный приговор 21-летней экс-начальнице отделения почтовой связи Крутое/Малоархангельский почтамт за присвоение средств АО «Почта России» с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ, до шести лет колонии). Об этом сообщила прокуратура региона, не называя имя осужденной. Согласно картотеке суда, за последние четыре года приговор по указанной статье был вынесен только Екатерине Деминой. Решение по ее делу было принято в конце июля 2023-го.

Установлено, что с ноября 2021 года по август 2022 года начальница похитила вверенные ей ценности и денежные средства компании на сумму более 250 тыс. руб. За это ей был назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Ранее за хищения был осужден бывший глава воронежской почты Юрий Бесхмельницын. В начале 2019 года его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за мошенничество, крупную растрату и злоупотребления полномочиями. В конце 2022 года уже вышедший на свободу Юрий Бесхмельницын получил еще четыре года условно за растрату. Бывший управленец обжаловал этот приговор — условный срок заменили 4,5 годами колонии общего режима.

Алина Морозова

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