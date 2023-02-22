Бывший глава воронежской почты Юрий Бесхмельницын получил за растрату реальный срок вместо условного

Воронежский облсуд заменил бывшему директору воронежского филиала ФГУП «Почта России» Юрию Бесхмельницыну условные четыре года на реальные 4,5 года за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Юрий Бесхмельницын получил четыре года условно и 500 тыс. руб. штрафа по приговору Ленинского райсуда. В основу дела лег договор на передачу нежилого помещения для оборудования почтового отделения в Лисках, который осужденный заключил с ООО «Альянс групп» в 2014 году. Помещение, которое фактически принадлежало матери его знакомой и было непригодно для использования, так как не было отремонтировано. Позже от лица предприятия были заключены несколько договоров подряда на проведение ремонтных работ с организациями, аффилированными с «Альянс групп» на сумму более 2 млн руб. После проведения ремонта площадь здания увеличилась, оно стало пригодным для использования. Финансирование работ носило инвестиционный характер и противоречило интересам ФГУП «Почта России».

Экс-глава воронежского филиала обжаловал приговор. Однако апелляция назначила ему 4,5 года колонии общего режима. В срок засчитано отбытие наказания по ранее постановленному в отношении Юрия Бесхмельницына приговору с 28 февраля 2019 года по 26 апреля 2021 года, отметили в пресс-службе.

В начале 2019 год почтовик получил 3,5 года колонии общего режима и 24 млн руб. штрафа за мошенничество и крупную растрату (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Суд установил, что Юрий Бесхмельницын мошеннически возместил 350 тыс. руб. в качестве компенсации за найм жилья, заправлял личные автомобили при помощи корпоративных топливных карт на 302 тыс., завысил цены по договорам уборки и ремонта помещений «Почты России» на 22,8 млн. В этом деле первая инстанция также приговорила его к условному сроку, однако апелляция заменила его на реальный.

Александр Прытков

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