В Свердловской области строится на 13% больше жилья, чем в прошлом году

В Свердловской области строится около 4 млн кв. м жилья в многоквартирных домах — это на 13% выше уровня прошлого года, сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков на брифинге, приуроченному ко Дню строителя. По его словам, их всего объема строящегося жилья 84% приходится на Екатеринбург,

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Он также отметил, что Свердловская область занимает пятое место среди российских регионов по объему ввода жилья. «В этом году ожидается ввод жилья свыше 3 млн кв. м. При этом рост объемов будет как в многоквартирном строительстве, так и в сегменте индивидуального жилья. На текущий момент введен 121% от аналогичного периода прошлого года»,— рассказал министр.

Напомним, в Екатеринбурге реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). В этом году в программу включили новые территории на ул. Кварцевой, Летчиков и Вилонова, реализовать проекты планируется за 5–10 лет. Общая площадь — 8,65 га, градостроительный потенциал — 413 тыс. кв. м. По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, рассматривается еще семь территорий.

Ева Коршунова

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