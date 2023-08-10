Спрос на кадры в промышленности по СЗФО c начала года вырос на 12%

За январь—июнь работодатели разметили порядка 75 тысяч вакансий в сфере промышленности в регионах Северо-Запада (СЗФО), что превысило аналогичный показатель прошлого года на 12%.

Чаще всего предприятии нуждаются в слесарях, машинистах, фрезеровщиках, сварщиках и операторах производственных линий, говорится в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter (hh.ru), опубликованном 10 августа.

Отмечается, что наибольшая доля спроса приходится на компании из отрасли "Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование" — порядка 12% от общего числа вакансий.

В целом по России за первое полугодие в сфере промышленности работодатели разместили более 720 000 вакансий, что на 22% больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские компании столкнулись с дефицитом дальнобойщиков.

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