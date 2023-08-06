Петербургские компании столкнулись с дефицитом дальнобойщиков

В I полугодии 2023 года петербургские компании разместили 6900 вакансий для водителей, что на 8% больше, чем за такой же период 2022 года, посчитали аналитики HeadHunter по запросу издания «Ведомости».

При этом в категории CE — с разрешенной массой грузовика более чем 3,5 тонн — спрос на водителей вырос за этот же период на 33%. Категория CE, как правило, относится к крупным магистральных тягачам, которые используются для дальнобойных перевозок, в отличие от С, ориентированной на внутригородские. В пресс-службе HH рассказали, что несмотря на высокий спрос, кандидаты не стремятся в профессию.

«На одну вакансию дальнобойщика в Петербурге приходится не более двух резюме»,— подсчитали в HeadHunter.

Эксперты называют разные причины сложившегося ситуации. Так, по словам председателя комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антона Кривошеева, потенциальные дальнобойщики часто уходят в другие профессиональный сферы, например, в такси, где тоже высокий спрос на водителей. Другая причина, считает господин Кривошеев, в том, что часть потенциальных кандидатов была призвана в зону СВО, где эта профессия также востребована.

На федеральном уровне также наблюдается дефицит водителей в сфере грузоперевозок. Перевозчики говорят, что дефицит может составлять от 60 тыс. до 150 тыс. специалистов. Замдиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов связывает кадровый голод в том числе с сокращением числа автошкол.