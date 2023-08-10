VK заплатила за «Дом Зингера» 2,5 млрд рублей

Стоимость приобретения 100% ЗАО «Зингер», которому принадлежат долгосрочные права аренды на дом Зингера в Санкт-Петербурге, составила 2,5 млрд рублей, следует из отчета холдинга VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом здании, на Невском,28, с 2010 года размещается офис социальной сети «ВКонтакте», входящей в активы VK. О приобретении ЗАО "Зингер" компания сообщала в июне, но сумму сделки тогда не озвучили.

Основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей группы, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду.

«Срок субаренды актива (до 2047 года) соответствует ожидаемому сроку аренды базового актива (до 2048 года)»,— говорится в отчете.

В настоящий момент в здании по договорам субаренды работают несколько компаний. Цокольный и первый этаж занимает книжный магазин «Дом книги», у него в субаренде находится примерно 3 тыс. кв. м. Еще одну часть помещения занимает «Зингер Кафе», а также офисный отдел.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания VK Company Limited приобрела 100% акций ЗАО «Зингер».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте