Въезд и выезд в Шушары будет ограничен на время саммита «Россия — Африка»

На юге города будут введены временные ограничения движения транспорта из-за проведения в Санкт-Петербурге саммита «Россия — Африка». 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары.

Как предупредили в администрации Пушкинского района, с 26 по 29 июля будет временно закрыто движение автотранспорта по Пулковскому шоссе. На время ограничений транспортное обслуживание жителей Шушар планируется осуществлять автобусными маршрутами № (385) А и Б.

В Смольном добавили, что время ожидания въезда и выезда может составить более двух часов.

Саммит «Россия — Африка» пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. Мероприятие состоится на площадках «Экспофорума». Ранее сообщалось, что участие в форуме подтвердила большая часть африканских стран.

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