ФСИН рассказала об «огромном спросе» на труд осужденных

В России не возникает проблем с трудоустройством осужденных к принудительным работам, на них наблюдается «огромный спрос», сообщила пресс-служба ФСИН «Ведомостям». Представитель Ozon заявил, что компания «чрезвычайно довольна» трудом заключенных: показатели эффективности у них на четверть выше средних, невыход на работу снизился на 17%, а текучесть персонала — на 9%. Но в РЖД решили отказаться от расширения эксперимента с осужденными, потому что компании нужен высококвалифицированный и узкоспециализированный персонал.

«Проблем с трудоустройством осужденных к принудительным работам не возникает. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей — по итогам 2022 г. охват трудом таких осужденных составил 99%»,— говорится в ответе ФСИН.

Больше 26 тыс. осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1,7 тыс. организаций, в компаниях также трудоустроено несколько тысяч приговоренных к колониям-поселениям. Сколько именно, не уточняется. В 2022 году таких было 9,3 тыс.

По мнению ФСИН, практика привлечения осужденных к принудительным работам становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов». Ведомство не ставит целью получение прибыли, а видит в этом средство исправления заключенных «и важнейший элемент их трудового воспитания и профессионального обучения». Во ФСИН не считают, что такая практика нарушает ст. 2 Конвенции Международной организации труда. В документе говорится, что работы по приговору суда под надзором не относятся к принудительной форме труда «при условии, что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ».

О работе осужденных в Ozon — в материале «Ъ FM» «Бизнес нанимает на работу без осуждения».

Леонид Уварчев