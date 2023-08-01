В Верхней Пышме простятся с погибшим на СВО пенсионером МВД

В Верхней Пышме (Свердловская область) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 48-летним Михаилом Маслаковым. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» МО МВД РФ «Верхнепышминский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МО МВД РФ «Верхнепышминский». Фото: МО МВД РФ «Верхнепышминский».

По данным МВД, до 2016 Михаил Маслаков занимал должность заместителя начальника полиции, а затем вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта.

Прощание с пенсионером МВД Михаилом Маслаковым состоится 2 августа в 10:00 в селе Мостовское (Артемовский городской округ), на ул. Лесной, 3.

Полина Хабарова

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