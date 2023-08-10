«Аэрофлот» получил допуски на регулярные рейсы в Занзибар и китайский Хайнань

Росавиация выдала допуск авиакомпании «Аэрофлот» на регулярные рейсы на танзанский архипелаг Занзибар и в город Санья, расположенный на южной оконечности китайского острова Хайнань. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства (.pdf).

Согласно приказу Росавиации, «Аэрофлот» сможет выполнять рейсы между Москвой и Занзибаром с частотой семь раз в неделю. Допуски также выданы на рейсы на китайский курорт Санья из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Частота полетов по всем маршрутам — семь раз в неделю.

Разрешение на полеты в Танзанию также получила чартерная компания Azur Air. Перевозчик сможет выполнять рейсы с частотой два раза в неделю в Занзибар из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, а также Уфы и Челябинска.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо Росавиации писали, что авиационные власти попросили отечественных перевозчиков подумать над запуском круглогодичных рейсов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии. Речь шла о прямых нерегулярных перелетах не менее раза в неделю в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск. В качестве причины необходимости запуска новых маршрутов был указан растущий интерес к турам в Россию со стороны путешественников из этих стран Юго-Восточной Азии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Перевозчиков уговаривают на Азию».

Милена Костерева