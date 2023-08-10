Застройщик получил разрешение возвести жилые дома в Ленинском районе Самары

Администрация Самары предоставила ООО «СЗ "Династия-2"» разрешение на многоэтажную жилую высотную застройку в Ленинском районе города. Речь идет об участке площадью более 5,1 тыс. кв. м на ул. Буянова. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

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Одновременно с этим чиновники отказали Калюжному С.Е. в разрешении на застройку территории в Октябрьском районе города на Второй просеке. Под эти цели рассматривалась территория площадью 534 кв. м. Решение было принято на основании большинства отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.

Ранее в Самаре на публичных слушаниях поддержали застройку Кировского района. Под эти цели рассматриваются пять участков в Кировском районе города.

Георгий Портнов