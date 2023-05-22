В Самаре на публичных слушаниях поддержали застройку Кировского района

На общественных обсуждениях по вопросу застройки Кировского района Самары 50 человек выразили свое положительное мнение. Речь идет о возведении многоэтажных жилых зданий с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 80%. Заключение по итогам обсуждений опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Под застройку рассматривались пять земельных участков в Кировском районе Самары площадью от 600 до 18,1 тыс. кв. м. Они находятся в районе 17 км Московского шоссе и ул. Стара-Загора.

Заявителем выступило ООО «СЗ Сокол-1». Кроме сторонников проекта на обсуждениях выступили и его противники. Инициативу отказались поддержать пять человек. Одна из противниц идеи высказала опасения, что высотки создадут проблемы с дневным светом в уже построенных домах.

Ранее в Самаре предложили застроить жильем район лесопарка 60-летия Советской власти. Под эти цели рассматривается участок площадью более 18,1 тыс. кв.м. Он находится в районе пересечения ул. Стара-Загора и ул. Алма-Атинская.

Георгий Портнов