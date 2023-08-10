Высотки «качают»: в ростовских ЖК интернет-трафик вырос в 2,5 раза

МегаФон запустил новые и модернизировал существующие объекты связи на территории ростовских ЖК. Интернет-скорости до 150 Мбит/с стали доступны жителям комплексов «Екатерининский» и «Суворовский», а также в районе бывшего ипподрома, где идет активное строительство многоэтажных домов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»



Металлические конструкции и бетонные перегородки снижают проникновение сигнала. Чтобы улучшить качество мобильных услуг оператор задействовал LTE1800 и LTE2600 — наиболее эффективные диапазоны для обеспечения связью густонаселённых городских локаций.

Необходимость развития инфраструктуры подтверждает рост трафика передачи данных, за последний месяц он увеличился в 2,5 раза. Жители высоток могут без задержек общаться с близкими по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и скачивать необходимые приложения за считанные секунды.

«Важным фактором при покупке квартиры является не только цена, состояние и расположение жилья, но и доступность цифровых сервисов. Выбирая недвижимость, люди обращают внимание на наличие мобильной связи. Планируя развитие сети, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить будущих жильцов скоростным интернетом», — прокомментировал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Молодые семьи все чаще выбирают жилищные комплексы с удобной инфраструктурой. Эксперты МегаФона, на основе анализа обезличенных данных, подтвердили, что средний возраст жильцов новых многоэтажных домов 30-35 лет. По данным «Авито» в июле 2023 года спрос на квартиры в новостройках увеличился на 17%, предложение — на 7%, а цены снизились на 1% как по стоимости за объект, так и в пересчете за квадратный метр. На Ростовскую область приходится 2,3% поисковых запросов посетителей ресурса.

ПАО МегаФон