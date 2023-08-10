Еще один житель Удмуртии пострадал от укуса непривитой от бешенства собаки

В столице Удмуртии зарегистрировали еще один случай нападения животного на местного жителя. От укуса собаки пострадал мужчина 1997 года рождения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

По информации от Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных, собаку никогда не прививали от бешенства, а после покуса она не была доставлена в ветеринарное учреждение для осмотра. Таким образом, владелец собаки нарушил ветеринарные правила. Ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Напомним, в Удмуртии за первое полугодие 2023 года от укусов животных пострадало 2115 человек. При этом 67% случаев пришлось на укусы собак.