Больше 2 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных

В Удмуртии за первое полугодие 2023 года от укусов животных пострадало 2115 человек, в том числе 650 детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

67% случаев пришлось на укусы собак. От диких животных пострадало 11 человек (0,5%), три случая зафиксировали в Сарапуле, два в Сарапульском районе, по одному в Граховском, Камбарском, Кизнерском, Малопургинском районах, Воткинске и Можге.

За этот период в республики зарегистрировали четыре случая бешенства среди животных: в Граховском районе одного человек укусила лиса, в Можгинском районе — были случаи укуса лисой и кошкой, жителя Алнашском районе укусила рысь. Всем пострадавшим людям назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.

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