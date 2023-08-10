Disney закончила квартал с убытком $460 млн

Выручка корпорации Walt Disney в третьем квартале выросла на 3,8%, до $22,3 млрд. Компания закончила квартал с чистым убытком в размере $460 млн против прибыли $1,4 млрд годом ранее. Хороший рост за квартал показало подразделение, занимающееся парками развлечений, посещение которых растет после снятия ковидных ограничений. Выручка этого подразделения выросла на 13%, до $8,3 млрд, а операционная прибыль — на 11%, до $2,4 млрд.

Выручка подразделения по медиа и развлечениям снизилась на 1%, до $14,4 млрд, а его операционная прибыль упала на 18%, составив $1,1 млрд. Это подразделение привлекает внимание инвесторов, потому что в него входят стриминговые видеосервисы Disney+ и Hulu, активным развитием которых Disney занимается в последние годы. Еще один негативный признак: число подписчиков Disney+ — это один из главных параметров для стриминговых сервисов — снизилось за квартал на 7,4%, до 146,1 млн. Правда, это связано прежде всего с резким сокращением числа подписчиков такого сервиса в Индии — на 24%, после потери прав на трансляцию Индийской премьер-лиги по крикету. В остальном число подписчиков сократилось на 1%.

Disney объявила о довольно существенном повышении цен на свои видеосервисы — более чем на 20%. Это уже второе повышение цены подписки за последний год. Disney также заявила, что целью является достижение прибыльности ее стримингового бизнеса к сентябрю 2024 года. Заявление об этом оказались убедительными для инвесторов — после публикации отчетности на внебиржевых торгах акции Disney выросли почти на 2%.

Кроме того, компания уже проводит меры по сокращению расходов. В феврале Disney объявила о масштабной реструктуризации и планах сократить издержки на $5,5 млрд, в частности, за счет сокращения 7 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская